Chi è Michele Zarrillo, il celebre cantante italiano tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio

Scopriamo tutti i segreti di Michele Zarrillo, dagli esordi del cantante, per passare dal Festival di Sanremo, fino ad arrivare alla sua vita privata.

Chi è Michele Zarrillo

Nasce a Roma il 13 giugno del 1957 sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Sin da giovane coltiva la passione per il canto e il suo esordio avviene in alcune band della scena rock e progressive italiana. Ottiene grandi successi personali, come la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 e al Festival di Sanremo nel 1987 nella categoria Nuove Proposte.

In precedenza aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 1981 con Su quel pianeta libero, ottenendo l’ottavo posto nella categoria unica e nel 1982 con Una rosa blu.

Nel corso della sua carriera, Zarrillo collabora con tantissimi colleghi famosi, tra cui Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni e Renato Zero.

Torna a calcare il palco dell’Ariston nel 2020, quando partecipa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Moglie e figli

Il cantante ha tre figli: Valentina, la primogenita nata da una relazione che il cantautore ha avuto negli anni ’80, Luca, nato nel 2010, e Alice, nata invece nel 2012.

Luca di 10 anni e Alice di 8 sono il frutto dell’amore tra il cantante e Anna Rita Cuparo, anche lei musicista.

La Cuparo è 20 anni più giovane del compagno. Dopo essersi diplomata in violoncello, la donna lavora in diverse compagnie e orchestre e spesso partecipa ai concerti di Zarrillo.

La malattia

Il 5 giugno 2013 Zarrillo viene colpito da un infarto e, dopo un malore, viene ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

Dopo la malattia, Zarrillo torna sulle scene il 7 ottobre del 2014, esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.