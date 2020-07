Chi è Michele Morrone: età, carriera e il terribile dramma vissuto, tutto sul nuovo amore di Belen Rodriguez

Chi è Michele Morrone? Età, carriera e la liaison con la showgirl argentina Belen Rodriguez

Nato a Melegnano, piccolo comune nel capoluogo lombardo, Michele Morrone si dedica sin da bambino alla recitazione. Di recente, ha riscosso un enorme successo nei panni di Massimo Torricelli nel film a luci rosse polacco ‘365 giorni’.

Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita professionale e sul presunto flirt con la modella argentina, Belen Rodriguez.

Michele Morrone: età e carriera

Uno degli attori più amati e seguiti degli ultimi anni è, senza alcun dubbio, Michele Morrone. Nato a Melegnano, un comune in provincia di Milano, il 3 ottobre del 1990. Sin da bambino mostra un forte interesse per la recitazione e dopo la morte del padre frequenta la Fondazione del Teatro Fraschini di Pavia. Nel corso degli anni è apparso in numerose pellicole di successo: Come un delfino 2, recitando al fianco di Raoul Bova e ottiene diversi ruoli in alcune fiction quali

Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6.

Il successo planetario l’ha raggiunto nei panni di Massimo Massimo Torricelli nel film a luci rosse polacco ‘365 giorni’. Oltre alla recitazione, è anche un bravissimo cantante e sul suo account Instagram è solito condividere video delle sue performance musicali.

Vita privata dell’attore

Per ciò che concerne la sua vita privata, Michele Morrone si è sposato con la stilista libanese Rouba Sadeeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando. La coppia si è separata quattro anni più tardi.