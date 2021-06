Michele Merlo, spunta il video in cui svela l’origine di Mike Bird

Ecco il filmato inedito nel quale il cantante recentemente scomparso rivela com’è nato lo pseudonimo Mike Bird.

La terribile e inattesa scomparsa di Michele Merlo ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita e nel cuore di tutti.

In tanti sentono il bisogno di aggrapparsi agli ultimi istanti di Michele, alle sue foto, alle sue parole ad Amici 16 e ai filmati inediti, ora diventati virali.

Uno di questi, lo immortala mentre spiega a Morgan, a Elisa e a tutto il pubblico del talent show di Canale 5 com’è nato Mike Bird e il significato del nome.

Michele Merlo spiega com’è nato Mike Bird

Conosciamo ormai tutti Michele Merlo, vuoi per le canzoni che hanno conquistato molti fan di Amici 16 vuoi per il terribile accadimento che in poche ore lo ha condotto alla morte.

C’è chi lo seguiva dal giorno 0, da quando era conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Mike Bird, il giovane ragazzo che si presentò ad Amici 16 con tanti sogni e buoni propositi.

In un filmato, Michele aveva spiegato come mai avesse scelto quel nome d’arte così particolare. Ora il video è tornato virale e ve lo mostriamo di seguito.

Ecco il video di Michele Merlo diventato virale

Poche ore fa, un utente di Tik Tok ha postato un video che mostra Michele Merlo mentre rivela il significato del nome Mike Bird e com’è nato.

Il cantante ha rivelato di aver vissuto per un periodo a Londra, durante il quale i suoi amici hanno inglesizzato il suo nome da Michele a Mike.

Poi hanno deciso di inglesizzare anche il cognome, che altro non è che il nome di un tipo di volatile.

A quel punto, Mike ha tradotto il cognome in Bird. Da lì il suo nome d’arte, che lo ha accompagnato per molto tempo nel corso della sua carriera.