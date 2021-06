Il cantante ha perso la vita a seguito di una leucemia fulminante. Solo ora emerge che Michele Merlo dopo Shady abbia avuto un altro amore ex di Amici.

Solo qualche mese fa, probabilmente prima che Michele Merlo stesse con Luna, la sua ultima ragazza, il cantante intratteneva una relazione con un altro ex volto di amici. Stiamo parlando della bella Nicole Vergani.

Alcuni fan ci avevano visto subito del tenero dei due e insieme facevano proprio una bella coppia. Ma chi è Nicole?

Nicole Vergani stava con Michele Merlo? Il gossip

L’ultimo post della fidanzata Luna ha aperto una ferita nel cuore dei fan di Michele Merlo che pare fosse molto rapito da questa ragazza, bella come il sole. Ma di ragazze belle il cantante ne ha avuto un bel po’.

Essendo molto riservato sul suo privato non è mai emerso granché. Pare però che avesse trovato il suo amore in Shady, durante l’esperienza nel talent di Maria De Filippi, ma anche in un’altra cantante che ha avuto vita più breve all’interno del talent.

Stiamo parlando di Nicole Vergani.

Chi è Nicole?

Per chi segue Amici da sempre, Nicole è un volto piuttosto noto. La ragazza, molto appassionata di musica si è presentata ad Amici nel 2017 rivelando di aver per un periodo abbandonato il sogno di fare musica per aiutare economicamente la famiglia.

Classe 1997, Nicole nasce e vive a Milano: ha da sempre mostrato nel talent un caratterino niente male. Il suo messaggio per Michele fa venire i brividi:

mi piace credere che esista un posto oltre questa vita, voglio credere che tu sia li, che sia felice. la vita è ingiusta, ne parlavamo spesso in quei giorni passati insieme qualche mese fa. la vita è davvero ingiusta a volte Michele.

La ragazza ha poi aggiunto:

vorrei che tu ora sia felice, sapessi quanta gente ti ama. una preghiera per la tua famiglia, sarai sempre nel mio cuore. grazie per avermi fatto conoscere quella tua anima fragile e rara. sei vero e lo sarai sempre. fai buon viaggio e canta fortissimo, noi ti sentiremo

Purtroppo il suo percorso all’interno della scuola non è stato lunghissimo ma a quanto pare è durato abbastanza perché uno come Michele la notasse. Tra loro è nata una bella amicizia e – come pensano alcuni fan- anche qualcosa di più nei mesi scorsi.

Lei stessa racconta che ha conosciuto l’anima fragile del ragazzo che come sappiamo ha sofferto in passato anche di una malattia subdola come la depressione.