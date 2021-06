Michele Merlo, il post da brividi della fidanzata Luna: “Sarai in tutti i miei pensieri”

Lontana dal mondo dello spettacolo, Luna studia Culture e pratiche della Moda all’Università di Bologna.

Una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo: è questa la causa della morte di Michele Merlo, ex cantante di Amici, il noto talent show guidato e condotto da Maria De Filippi.

Michele Merlo aveva partecipato all’edizione del 2017, piazzandosi al quinto posto. Prima aveva tentato anche di entrare nel cast di X Factor, non riuscendoci.

La sua carriera era partita proprio nel 2017, con l’album d’esordio Cinemaboy, cui era seguita la pubblicazione del suo secondo lavoro “Cuori stupidi”.

Lo scorso giovedì sera Michele Merlo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per un’emorragia cerebrale, innescata da una leucemia fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

Molto riservato per quanto riguarda la sua sfera privata, Michele Merlo era fidanzato da tempo con una ragazza italo-venezuelana, Luna Shirin Rasia.

Proprio lei, che negli ultimi giorni era rimasta in silenzio, sperando in un miracolo che non è avvenuto, ha dedicato a Michele un ultimo post.

Immagini di una quotidianità che non tornerà più e la consapevolezza che l’amore vissuto l’accompagnerà per tutta la vita.

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri”