La dedica strappalacrime a Michele Merlo: Emma Marrone brinda in memoria al cantante.

Due giorni fa, al cimitero di Bologna, oltre a parenti, amici e fan, è arrivata anche la cantante Emma Marrone. Quest’ultima proprio poche ore fa ha scritto una dedica in sua memoria.

Il saluto di Emma Marrone

Due giorni fa, la salma del cantante è stata esposta al Pantheon di Bologna, dove è stata aperta la camera ardente per Michele Merlo.

La famiglia ha chiesto che non ci fossero telecamere o giornalisti, in modo da rispettare questo momento così difficile.

Durante le prime ore a riunirsi sono stati i familiari e gli amici più stretti, tra cui anche Emma Marrone per salutarlo un’ultima volta.

Il giorno prima della scomparsa le ha dedicato il suo concerto all’Arena di Verona.

Oggi si terrà La Messa funebre verrà celebrata per motivi di sicurezza presso lo Stadio comunale “Toni Zen” di Rosà, in via dei Fanti, alle ore 17.

La scomparsa prematura di Merlo, che aveva 28 anni, ha colpito tutti, in particolare la sua grande amica Emma Marrone che proprio poche ore fa le ha dedicato un post su Instagram.

Emma Marrone brinda a Michele Merlo

La cantante di “Amami” ha pubblicato una foto di un drink alcolico e ha voluto dedicare delle parole speciali in memoria del suo caro amico, Michele Merlo:

“E sono arrivata alla conclusione che la vita dura un attimo, e finché la vivo mi voglio concedere gioia! Perciò v*******lo!”

Ha aggiunto:

“Per te amico mio.”

Non ha fatto nessun nome, ma i fan hanno capito subito che è una dedica a Michele.

Sotto il post, spunta il commento della mamma del cantante scomparso.

Non ha scritto niente ma ha digitato cinque cuori rossi, in segno di ringraziamento per tutta la solidarietà e la vicinanza che Emma sta avendo nei confronti della famiglia Merlo.

Leggi anche –> La morte di Michele Merlo si poteva evitare? il padre: “Gli hanno detto che aveva placche alla gola”