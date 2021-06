In passato Michele Merlo aveva parlato dell’ansia e della depressione. Ora è ricoverato in gravi condizioni per un’emorragia cerebrale.

Mike Bird ha lanciato vari segnali di depressione nel suo profilo Instagram, ma nessuno ne ha mai parlato.

Michele Merlo, il messaggio sull’ansia e depressione

Il cantante di Amici di Maria De Filippi si trova ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale e il web in queste ultime ore è davvero preoccupato per le condizioni del giovane.

In tanti stanno ricondividendo le parole che Mike aveva pubblicato su Instagram vari mesi fa.

In un post aveva scritto un lungo messaggio dove aveva aperto il suo cuore, raccontando la sua dolorosa battaglia contro la depressione.

Nella foto c’è lui dopo un attacco di panico e 20 gocce di tranquillante:

“ Questo è ciò che l’ansia e la depressione fa ad una persona”

Aveva spiegato che di questa patologia se ne parla male:

“L’ansia ti fa perdere amici, relazioni, opportunità. L’ansia fa credere che tu stia solo chiedendo attenzioni.”

Aggiungendo:

“Il viso di una persona che in silenzio combatte da quasi 10 anni, che ha perso tutte le proprie amicizie storiche.”

Un lungo sfogo che aveva scritto in occasione dell’uscita del suo primo libro “Cuori Stupidi“, pubblicato nel 2020.

Michele Merlo, i segnali che nessuno ha mai capito

Solamente ora tantissime persone si sono accorte dei vari segnali che il cantante di Amici aveva lanciato attraverso il suo profilo Instagram.

Cinque mesi fa, aveva pubblicato una foto in bianco nero dove si vedono i suoi occhi lucidi e un’espressione molto malinconica.

Nella didascalia scrisse:

“Sto scrivendo canzoni che nessuno ascolterà con l’amore che meritano. Canzoni che amo, va bene così.”

Una frase dal quale si sente davvero molto dolore.

Ma non è finita qui, perché a fine Gennaio aveva pubblicato un collage di 4 foto, dove si vede lui che piange e fuma una sigaretta.

Delle immagini che spezzano il cuore, risalenti alla quarantena.

In queste ultime ore la famiglia del ragazzo ha rivelato che le sue condizioni sono alquanto critiche, il web sta pregando per lui sperando che si risvegli il più presto possibile.

