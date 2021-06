Shady, ex fidanzata di Mike Bird, devastata dal dolore si è sfogata sui social.

Una tragedia che ha colpito l’intero web, in particolare l’ex fidanzata del cantante: ecco le sue parole.

Shady e Mike

I due durante l’esperienza ad Amici 2017, si erano mostrati sempre tanto vicini.

Sono stati molto chiacchierati nel corso della loro permanenza nel programma televisivo.

Nonostante avessero smentito di essere fidanzati i telespettatori hanno sempre sostenuto che tra di loro ci fosse qualcosa.

Gli sguardi e la complicità hanno fatto pensare a tutto fuorché un’amicizia.

Dopo il talent di Canale 5, sono rimasti in contatto e varie volte sono stati avvistati a fare shopping insieme.

Purtroppo stamattina è arrivata la triste e dolorosa notizia della morte del ragazzo, colpito da una leucemia fulminante.

Un colpo al cuore per tutti, anche per chi non lo conosceva bene, infatti in queste ultime ore il web si è completamente bloccato.

In tantissimi hanno scritto un pensiero o un ricordo sul cantante.

Poco fa Shady si è sfogata sui social, scopriamo cosa ha detto.

Il duro sfogo di Shady

In tantissimi aspettavano un messaggio da parte dell’ex fidanzata di Mike Bird, Shady, dopo la morte del cantante.

Per questo, pochi minuti fa la ragazza nelle sue stories Instagram ha scritto:

“Non è di certo della mia storia Instagram che dovete preoccuparvi, rispettiamo il dolore dei famigliari ed evitiamo di spettacolarizzare la morte, R.i.p”

Da questa breve frase si capisce il dolore che sta provando la ragazza, una sofferenza devastante.

Una notizia che mai nessuno vorrebbe leggere, ma al momento il web sta circondando la famiglia di Michele di messaggi di solidarietà e affetto.

Non ci sono parole per questa tragedia terribile, Mike Bird rimarrà nel cuore di tutti noi.

