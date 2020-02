Chi è Michele Favoloso, il ragioniere impegnato nel settore tessile, padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso

Scopriamo tutti i segreti di Michele Favoloso, l’ex marito di Loredana Fiorentino, entrambi genitori di Martina e dell’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso.

Chi è Michele Favoloso

Nasce in Campania e vive per molto tempo a Torre Del Greco, dove mette anche su famiglia. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, studia Ragioneria, dopo di che frequenta l’Università degli Studi di Napoli, presso la facoltà di Economia e Commercio.

Concluso il percorso di studi, inizia a lavorare nel settore tessile. Per alcuni anni si trasferisce a Parma per un nuovo lavoro, dopo di che torna nella terra natale, dove ricopre il ruolo di responsabile d’acquisti per un’azienda tessile.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata dell’uomo, non si hanno moltissime informazioni. Ciò che si sa è che sia stato sposato a lungo con Loredana Fiorentino, da cui avrebbe divorziato nei primi anni 2000.

Non si è a conoscenza neppure dei suoi risvolti sentimentali, e infatti non si sa se dopo la fine del matrimonio con la Fiorentino l’uomo abbia avuto altre storie d’amore.

Le informazioni non si possono ottenere neppure dai social, visto che, a esempio, il suo profilo Instagram è blindato.

Favoloso è anche padre di due ragazzi: Luigi Mario e Martina. Ed è proprio per via del primogenito che Michele sarebbe finito in televisione.

Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello, negli ultimi giorni del 2019 era scomparso nel nulla e nel frattempo la sua ex lo aveva accusato pubblicamente di violenza nei suoi confronti e in quelli di suo figlio.

In tale occasione, Mario Favoloso è stato spesso ospite dei salotti televisivi, per difendere il figlio.