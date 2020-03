Michele Di Iorio è morto davanti agli occhi della sua bambina, mentre si trovavano in auto. Grande lutto a Sarezzo.

Michele Di Iorio di 41 anni è morto mentre si trovava insieme alla figlia di 4 anni. Molto conosciuto a Sarezzo, la comunità e sotto shock.

La terribile morte davanti agli occhi della bimba di 4 anni

È accaduto tutto in un attimo il pomeriggio del 2 marzo 2020 nel Bresciano. Michele si trovava in auto con la sua bambina di 4 anni quando è stato stroncato da un infarto, morendo praticamente sul colpo.

Come si evince dai media locali, come il Giornale di Brescia, Michele stava guidando luno la strada provinciale 345 quando ad un certo punto si è sentito male accasciandosi sul volante. La sua auto in mezzo alla strada ha attirato l’attenzione degli altri automobilisti che, una volta capita la situazione, hanno lanciato l’allarme al 118. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

Chi era Michele Di Iorio

Una morte che ha sconvolto la comunità soprattutto perchè l’uomo possedeva una edicola da dieci anni a Murello di Piave, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

Lo descrivono come un confidente, sempre pronto alla battuta e alla chiacchiera. L’uomo lascia due figli – avuti da due compagne – i suoi genitori e la sorella.

I funerali verranno svolti domani pomeriggio alle ore 15.30, ma a causa delle disposizioni per l’emergenza del coronavirus pochissime persone potranno parteciparvi.

Le persone si sono raccolte attorno alla famiglia e ai parenti, per questa morte inaspettata davanti agli occhi della sua bambina.