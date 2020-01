Chi è Michele Cucuzza, storico conduttore televisivo della Rai, tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti di Michele Cucuzza, giornalista classe ’52, tra i nuovi partecipanti alla quarta edizione de Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Michele Cucuzza

Michele Cucuzza, conduttore televisivo, giornalista e scrittore di 67 anni, nasce il 14 novembre del 1952 a Catania, sotto il segno dello Scorpione.

Consegue il diploma, dopo di che prosegue gli studi e si iscrive all’Università, ottenendo la Laurea in Lettere moderne. Quindi decide di trasferirsi a Milano, per proseguire con il suo sogno professionale di dedicarsi alla scrittura e alla cultura.

Conduce, per 10 anni, dal 1988 al 1998, il TG2, dopo di che abbandona il telegiornale per dedicarsi a conduzioni più leggere, come quella de La vita in diretta, che ha presentato dal 1998 al 2008. Fino al 2011 conduce, invece, Uno mattina, dopo di che abbandona la Rai e passa a Telenorba.

Nel 2020, Michele Cucuzza parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Vero nome e fidanzata

Cucuzza è figlio di Salvatore Cucuzza Silvestri, noto vulcanologo italiano, che era solito portare i suoi figli sull’Etna, a vedere le piccole fontane di lava del vulcano.

Il conduttore è appassionato di musica e in particolare degli Imagine Dragons; è un cittadino onorario di Grammichele, Comune siciliano d’origine della sua mamma Teresa.

Michele Cucuzza ha avuto due relazioni molti importanti nel corso della sua vita. La prima, con una giornalista francese, ha portato alla nascita della primogenita del giornalista;

La seconda liaison, avuta con una collega conosciuta in Rai, ha fatto nascere la seconda figlia. Entrambe le giovani abitano lontane da Roma, a Parigi e a Milano, ma ciò non impedisce a Cucuzza di essere un buon padre.

A Gennaio del 2019, Cucuzza ammette di non essere più single e di aver conosciuto una donna. Il giornalista è fidanzato da un paio d’anni con un medico estetico calabrese, Rosanna Caltizzone, che vive tra Catanzaro e Roma.