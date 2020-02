Avete mai visto le figlie di Michele Cucuzza? Sono diversissime l’una dall’altra – Foto

Michele Cucuzza è uno dei conduttori che negli anni passati è riuscito ad entrare nel cuore degli italia. Da qualche anno a questa parte, il conduttore però non è più nel mondo della televisione, il motivo non è ancora molto chiaro sta di fatto che solo oggi è tornato sullo schermo. Oltre ad essere stato un bravissimo conduttore, Cucuzza però ha anche una bellissima famiglia composta da due splendide ragazze, Carlotta e Matilde.

Il conduttore, oggi attuale concorrente della casa del Grande Fratello, è uno dei protagonisti più in voga della nuova edizione della casa più spiata d’Italia. In passato oltre ad essere stato un volto noto del Tg2, Michele ha anche una bellissima famiglia composta da Carlotta e Matilde. Le sue due splendide figlie, avute da due relazioni diverse, hanno un rapporto speciale con il proprio papà, tanto che hanno deciso di mandare un messaggio al proprio papà chiuso nella casa del Grande Fratello:

“Ciao papino come stai? Ci manchi tanto, non puoi immaginare quanto ci stiamo divertendo con te. Forse non te l’abbiamo mai chiesto, ma volevamo ringraziarti per quello che hai fatto per noi. Non è facile crescere due figlie di due madre diverse, una in Italia e una in Francia. Tu sei riuscito a creare tra noi un legame più forte di tutte le differenze; ci hai incoraggiato ad essere due donne forti e indipendenti, trasmettendoci un grande senso di libertà. Siamo fiere di essere le tue figlie”.