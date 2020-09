Michele Cucuzza, la malattia agli occhi: ‘Diventati di color brace’

Il giornalista parla di uno spiacevole episodio che gli è capitato l’anno scorso: la confessione di Michele Cucuzza sulla malattia

Il noto giornalista, Michele Cucuzza, ha parlato a cuore aperto di uno spiacevole episodio che gli è capitato l’estate scorsa.

Michele Cucuzza, la triste confessione

Classe 1952, sin da giovane Michele Cucuzza si è dedicato alla sua più grande passione: il giornalismo e incomincia come giornalista in Sicilia nel quotidiano Catania Sera, occupandosi di temi di società. Quale anno più tardi, dopo il trasferimento nel capoluogo lombardo, il noto giornalista inizia a collaborare con la Rai,presso la quale è assunto come redattore. Da quel momento, la sua carriera è costellata di successi lavorativi.

In una recente intervista rilasciata ad ‘Ok salute e benessere’, ha parlato a cuore aperto di uno spiacevole episodio capitatogli la scorsa estate.

L’intervista al giornalista

Di recente, intervistato da ‘Ok salute e Benessere’, Michele Cucuzza ha raccontato un momento difficile della sua vita. Lo scorso anno, infatti, il 67 enne ha dovuto fare i conti con uno spiacevole episodio che gli ha creato non pochi problemi e preoccupazioni.

Si trovava a Gaeta e, dopo un’intera giornata trascorsa in spiaggia, gli è comparso un arrossamento oculare. Qualche ora più tardi si è accorto che aveva gli occhi erano di ‘color brace’ e tutti gli chiedevano cosa gli fosse successo.

« (…) Non provavo dolore, non avevo lacrimazione, ma questo arrossamento anomalo comportava inconvenienti fastidiosi.(…)”

Al rientro dalla sua vacanza, il giornalista catanese è riuscito a risolvere il suo problema di salute grazie al suo oculista che gli ha diagnosticato una congiuntivite estremamente pervicace. Dopo avere seguito per 20 giorni la cura del suo medico con un collirio contenente il principio attivo idrocortisone sodio fosfato è riuscito a guarire.