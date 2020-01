Michele Bravi, chi è il cantante italiano: X Factor, Sanremo e incidente

Chi è Michele Bravi, il cantante italiano, vincitore della settima edizione di X Factor, tornato alle scene dopo l’incidente stradale del 2018

Scopriamo tutti i segreti del cantante perugino, classe ’94, Michele Bravi, tra gli esclusi del prossimo Festival di Sanremo 2020.

Chi è Michele Bravi

Nasce a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 dicembre del 1994.

Appassionato di musica sin da piccolo, poco prima di conseguire il diploma classico nel 2013, decide di tentare i provini di X Factor. Il cantante, che fa il suo ingresso nella categoria degli Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan, vince la settima edizione del talent show.

Dopo la pubblicazione dei primi album, le varie collaborazioni con gli artisti, i concerti e le vendite, nel febbraio del 2017 arriva la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria “Big” con il brano Il diario degli errori, concorso al quale si classifica quarto.

Dopo il tragico incidente in cui viene coinvolto, esce dalle scene per un periodo.

Si torna a parlare di nuovo di Michele Bravi, quando il giovane, a gennaio 2019, fa il suo debutto come attore, entrando a far parte del cast della fiction La compagnia del Cigno.

Il 24 maggio 2019 torna a cantare a Milano al concerto della cantante Chiara e a fine anno propone un brano in vista della settantesima edizione del Festival di Sanremo, da cui viene però escluso.

Incidente e depressione

Il 22 novembre del 2018, poco dopo l’uscita dalle prove di alcuni concerti che avrebbe tenuto da lì a poco, Michele Bravi è coinvolto in un incidente in cui perde la vita una donna, una motociclista di 58 anni.

Dopo l’incidente, da cui rimane illeso, Michele Bravi esce per un periodo dalle scene, mantenendo il silenzio per rispetto della famiglia della donna deceduta e per permettere alle autorità competenti di ricostruire la dinamica e di portare avanti le indagini.