Michele Bravi fa outing e getta la maschera: “Amo un ragazzo”

L’ex vincitore di X-factor si è raccontato in un’intervista ad Huffington Post. La dedica al fidanzato.

Il nuovo album di Michela Bravi. E’ uscito il nuovo album La Geografia del Buio del talentuoso Michele Bravi. In questo album è presente una canzone davvero importante per il cantante ovvero Mantieni il bacio.

Un disco davvero importante per il cantante

Questo brano è dedicato ad un ragazzo molto speciale, ovvero il suo fidanzato.

Michele si è molto aperto durante l’intervista, infatti ha rivelato:

“Anni fa quando parlavo della mia sessualità, avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione”.

In questo disco la prima parola è “dolore” ma la seconda è amore. Michele ha spiegato che tutta la storia della loro relazione è dentro queste canzoni.

L’amore è un atto pubblico

La comunità lgbt lo ha accolto a braccia aperte.

La sua vita è cambiata e finalmente ha capito che l’amore non è un atto privato ma un atto pubblico, spiega che chi ama deve avere il coraggio di esporsi e chi non se la sente si deve sentire comunque protetto.

Il titolo del brano “Mantieni il bacio” ha un significato importante ossia che quel bacio l’ha dedicato al suo fidanzato. Michele invita tutti gli artisti italiani a fare coming out.

“ Molto spesso dietro a “odio le etichette”, “amo le persone”, “voglio la mia privacy”, “basta usare le parole gay ed etero” si nasconde la paura, la repressione, le dritte di certi manager e la codardia. Anche perché tutte queste frasi fatte non le sentiamo mai dire da artisti etero.”

Conclude dicendo che per arrivare ad una società in cui non sarà più necessario fare coming out, bisogna educare il mondo e parlare ma mai nascondersi.