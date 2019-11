Chi è Michelangelo Vizzini? Uno dei cantanti più apprezzati della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Michelangelo Vizzini, il cantante classe ’99 tra i banchi della nuova edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

Chi è Michelangelo Vizzini

Classe 1999, Michelangelo Vizzini nasce a Ostia (Roma), dove sin da piccolo coltiva la sua grande passione per la musica. Oltre che il canto, adora anche gli strumenti musicali: per questo motivo, studia con dedizione anche il pianoforte.

Artista a tutto tondo, Michelangelo studia anche recitazione. A livello scolastico, il cantante ha intrapreso il percorso linguistico al liceo.

Dall’età di 9 anni, Michelangelo ha preso parte a diverse rappresentazioni teatrali e a importanti progetti. Nel 2013 partecipa alla trasmissione televisiva condotta da Jerry Scotti Io Canto e nel 2015 è semifinalista RAI nel festival della canzone di Castrocaro.

Il 21 maggio 2017 è nel cast del musical All You Need Is Love per la regia di Franco Miseria. Dal 3 al 6 maggio 2018 è ospite a Bellaria per l’incontro annuale di Ragazzi e Cinema film festival.

Un curriculum di tutto rispetto quello di Michelangelo Vizzini, che attualmente è un nuovo concorrente della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Di Michelangelo non si hanno moltissime informazioni personali.

Sappiamo che il giovane possiede un canale Youtube, dove condivide numerose cover realizzate da lui: tra quelle più apprezzate dai fan del cantante romano vi è sicuramente “Farfalla Bianca” di Ultimo, brano per cui ha realizzato anche un videoclip musicale.

Michelangelo ha anche un profilo su Instagram, che aggiorna puntualmente per tenere sempre informati sia i suoi fan che gli amici.

Proprio su Instagram, il giovane compare spesso al fianco di una misteriosa ragazza, il cui nome sui social è Emily Pallini e con cui pare vivere una storia da circa due anni.