Calcio in lutto per Michel Cruciani, morta figlia di 5 anni: “Ha...

Morta a soli 5 anni la figlia del calciatore Michel Cruciani nonostante la raccolta fondi portata avanti anche da Totti. Calcio in lutto.

La Lucchese ed il mondo del calcio in lutto per la morte della piccola figlia del centrocampista Michel Cruciani. Grande solidarietà da parte di molti calciatori che nei mesi passati avevano contribuito ad una raccolta fondi per le cure necessarie, tra loro anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

La figlia di Michel Cruciani ha perso la sua battaglia

Si è spenta a soli 5 anni Victoria, figlia del centrocampista della Lucchese.

La piccola, che viveva in Bulgaria era nata prematura e aveva dovuto subire molto interventi chirurgici come riporta Il Corriere

Appena ricevuta la notizia dell’aggravamento delle condizioni della figlia il 33enne Cruciani era volato in Bulgaria per i funerali, dove ha ricevuto i tanti messaggi di cordoglio non solo dalla sua squadra ma da tantissimi altri tifosi.

Molti sportivi nei mesi scorsi avevano preso a cuore il caso di Victoria organizzando raccolte di fondi per le cure.

Ad esempio Francesco Totti aveva fatto un appello sui social per invitare tutti allo spettacolo organizzato dai campioni di Wrestling con lo scopo di donare l’incasso per le cure di Victoria.

L’affetto dei tifosi e del mondo del calcio

La dirigenza della Lucchese fa sapere che:

“Siamo affranti siamo più vicini che mai a Michel e alla sua famiglia, siamo tutti in lacrime.”

Fanno sapere anche che la squadra scenderà in campo domenica prossima con la fascia nera di lutto al braccio ed è previsto un minuto di silenzio in ricordo di Victoria.

Tantissimi i messaggi social anche delle altre squadre, come la Casertana in cui aveva giocato Cruciani, e dei tifosi commossi dalla tragedia, che superano i contrasti calcistici ma si stringono tutti attorno alla famiglia della piccola Victoria: