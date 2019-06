Michael Jackson, i detective hanno trovato qualcosa di agghiacciante nella sua stanza: la vera causa della morte

Il prossimo 25 Giugno, ricorrerà il decimo anniversario della morte del Re Del Pop, Micheal Jackson. In suo omaggio nel Regno unito verrà trasmesso un documentario ‘Killing Micheal Jackson’, in cui verranno raccontati gli ultimi attimi di vita del cantante.

Il documentario conterrà inoltre interviste esclusive ai tre detective della Polizia di Los Angeles che quel giorno furono i primi ad entrare nella camera del cantante quando fu rivenuto senza vita nella sua camera da letto, del suo Ranch di Neverland.

Furono queste le prime impressioni dei tre detective, Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, appena misero piede nella camera del Re del Pop, la quale pullulava di medicinali e articoli sanitari, e altri oggetti alquanto insoliti:

‘C’era un computer sul suo letto, una bambola molto realistica e anche una specie di pubblicità con foto di bambini. C’erano anche dei post-it, o pezzi di carta attaccati in tutta la stanza e specchi e porte con piccoli slogan o frasi’

poi proseguono rivelando che la stanza non fosse idonea a ‘nessun tipo di trattamento medico’:

‘Non so se fossero testi o pensieri, alcuni di loro sembravano poesie, la camera da letto era… era un casino. La stanza in cui veniva trattato, non sembrava una stanza adatta a nessun tipo di trattamento medico’