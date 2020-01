‘Muscoli atrofizzati, corpo deteriorato’ Michael Schumacher irriconoscibile dopo l’incidente: la verità del neurochirurgo

Michael Schumacher, come sta oggi il Ferrarista dopo il rovinoso incidente di 7 anni fa? Parla il neurochirurgo Dott. Nicola Acciarri in una intervista esclusiva a motorsport.it

Sono trascorsi ormai 7 anni dal terribile incidente di Michael Schumacher sulle Alpi Francesi a Meribel, il quale in queste ore ha festeggiato il suo 51esimo compleanno.

Da quel momento sono state pochissime le informazioni trapelate in merito alle reali condizioni del campione di Formula 1, per volontà sua e della famiglia.

Recentemente il Dottor Nicola Acciarri, esperto Neurochirurgo dell’Ospedale Bellaria di Bologna, si è concesso ad una lunga intervista a Motorsport.it.

Lo specialista in Neurochirurgia ha provato a spiegare ai fan quelle che potrebbero essere le attuali e reali condizioni del ferrarista. Scopriamo di più.

Micheal Schumacher ‘una persona molto diversa da quella che ricordiamo’

Esordisce così il Dottor. Nicola Acciarri nella sua lunga intervista a Motorsport.it, in cui ha provato a spiegare basandosi sulle poche informazioni in circolo rispetto al gravissimo incidente di cui è stato vittima Micheal Schumacher, quali potrebbero essere le sue condizioni attuali.

In primis spiega l’esperto, ‘dobbiamo immaginare una persona diversa da quella che ricordiamo sulle piste’.

Attualmente inoltre, secondo le fonti circolanti in questo periodo non è chiaro se questo si trovi in uno stato vegetativo o sia anche se minimamente vigile e cosciente.

Ciò che è noto è che la famiglia sta provvedendo a prendersi cura del campione nel miglior modo possibile, grazie all’ausilio di grandi equipe di esperti, tra medici e fisioterapisti, il cui obiettivo è quello di minimizzare al massimo le conseguenze del trauma subito da Michael Schumacher.

Michael Schumacher: ‘Un quadro organico, muscolare e scheletrico cambiato e deteriorato’

Sicuramente, prosegue durante l’intervento a Motorsport.it il Dottor Acciarri, dopo un incidente così importante e a distanza di 7 anni c’è da aspettarsi un ‘quadro organico, muscolare e scheletrico molto cambiato e deteriorato’.

Più nello specifico, lo specialista parla di una possibile ‘atrofia muscolare, alterazione dei tendini, osteoporosi e alterazioni anche organiche’. Uno scenario clinico dunque molto delicato e difficoltà importanti quelle che si prospetterebbero per il Campione di Formula 1, Michael Schumacher.