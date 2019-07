Michael Schumacher vigile e sveglio, Todt svela: ‘Abbiamo guardato insieme il Gp’

L’ex manager della Ferrari, Jean Todt, ha lasciato alcune importanti dichiarazioni su Michael Schumacher: ‘Abbiamo visto il Gp insieme’

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del’ Ex pilota della Ferrari, Michael Schumacher, colpito nel 2013 da un grave incidente sulle Alpi Francesi a Meribel a seguito del quale ha riportato gravi lesioni cerebrali.

Ad aggiornarci sui progressi del campione, l’ex manager della Ferrari Jean Todt, il quale è tra i pochi, che hanno l’autorizzazione da parte della famiglia dell’ex pilota a poter frequentare la sua casa in Svizzera.

Ecco quanto rivelato dal manager.

Jean Todt: ‘Abbiamo visto il Gp insieme’

Nell’aggiornare i fan del noto Ex pilota tedesco, Jean Todt si è lasciato sfuggire un dettaglio davvero molto importante sulle condizioni di Schumacher, che farebbero pensare ad enormi progressi, e che addirittura sia sveglio è vigile.

L’ex Manager della Ferrari, rivela che la scorsa domenica ha visto insieme a lui il Gran Premio di Brasile:

‘Sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui nella sua casa in Svizzera le gare di Formula 1’

poi conclude tranquillizzando i fan dicendo che l’ex campione tedesco combatte con le unghie e con i denti, ed è nelle mani dei migliori medici:

‘Michael non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani’

Michael Shumacher, le parole della moglie

Già a metà novembre la moglie dell’ex pilota di Formula 1, ha rincuorato i fan di Shumacher, con una lettera, in cui diceva che Micheal è un ‘combattente e non si arrenderà’, al fine di ringraziare un musicista tedesco il quale aveva composto per lui una canzone, ‘Born to Fight’ ovvero ‘Nato per combattere’.

Oggi con le parole dell’Ex Manger della Ferrari si apre un nuovo spiraglio, una piccolissima speranza che Schumacher possa ritornare ad essere quello di prima.