Michael Schumacher la verità sulle sue condizioni, Todt: ‘Per me è indegno…’

Jean Todt si è espresso duramente riguardo le novità sullo stato di salute del celebre pilota di Formula 1

Non le manda a dire Todt, che ha voluto esprimere la sua ad ogni costo sullo stato di salute di Schumacher!

Le novità sullo stato di salute di Michael Schumacher

Nei giorni scorsi, Jean Todt, Presidente Fia e ex dg della Ferrari, in un’intervista al quotidiano La Repubblica si è espresso sullo stato di salute di Michael Schumacher.

L’uomo dichiara non vi sia alcuna novità al riguardo. L’unica cosa da sottolineare sarebbe il fatto che Michael stia lottando per migliorare ogni giorno la situazione.

“Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta e supportare sua moglie Corinna, che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli. Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri.”

L’indignazione e la rabbia di Todt

“Ho letto cose incredibili sul suo ricovero.”

Todt sostiene che quelli che sanno non parlano e che, invece, quelli che non sanno parlano. Lui dichiara di far parte di quelli che fanno.

Parole dure quelle del francese, che con il tedesco ha condiviso tanti successi nel periodo del Cavallino.

L’uomo pare ce l’abbia soprattutto con i media e i giornalisti e con le fonti inattendibili di alcune notizie che vengono comunque fatte trapelare.

“Sono stupefatto che, quando Michael è venuto a Parigi per un controllo in ospedale, della gente che avrebbe dovuto privilegiare il segreto medico non l’abbia fatto e abbia invece parlato.”

Todt se la prende anche con parte del personale medico e dichiara di nutrire adesso scarsa fiducia nei suoi confronti.

“Per me è indegno e spero che troveremo la fonte. C’è poco altro da dire.”

Non ci resta che sperare che le prossime notizie riguardo lo stato di salute di Schumacher abbiano fonti certe e veritiere!