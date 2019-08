Michael Schumacher ‘Ci parla, racconta tutto’: il figlio Mick e la verità sul suo papà dopo l’incidente

Il figlio del grande pilota Michael Schumacher, Mick, ha deciso di intraprendere la stessa carriera del padre, ancora in come dopo il tragico incidente nel 2013 sulla neve.

Ha scelto di continuare a portare in pista l’immagine ed il ricordo del padre, ripercorrendo i suoi passi e condividendo con lui i suoi traguardi più importanti.

Mick Schumacher, giovane pilota 22 enne, ha vinto la sua prima ara in formula 2, a Budapest. Un cognome molto importante e difficile da portare sulle spalle, inevitabile quindi che la sua vittoria suscitasse tanto scalpore.

Michael infatti, quando era piccolo scelse di iscriverlo alle sue prime gare con i kart con il nome di: Mick Betsch, figlio di Corinna Betsch, ovvero sua moglie. Lo scopo del pilota era quello di proteggere il figlio, dandogli la possibilità di crescere e farsi strada con le sue gambe.

Ad oggi, dopo la scelta di Mick per il suo futuro è chiara: percorrere le orme del padre.

A tal proposito Stefano Domenicali, ex team principal Ferrari, presidente Lamborghini ha detto:

Credo gli siano serviti anni per trovare una dimensione propria. Doveva salvare la passione trasmessa da Michael cercando un’espressione propria, mostrandosi per come è lui