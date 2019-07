Michael Schumacher ‘Non è più come una volta’: Jean Todt rompe il silenzio sulle condizioni del campione

Michael Schumacher, Jean Todt rompe il silenzio sulle condizioni del campione di Formula Uno: “Non è più come una volta”

L’attuale presidente della FIA, Jean Todt, ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute di Michael Schumacher.

L’incidente di Michael Schumacher

Michael Schumacher è nel cuore dei suoi fan che tanto sperano di vederlo di nuovo, prima o poi. Nel 2014, l’ex campione di Formula Uno è stato coinvolto in incidente sulle Alpi francesi mentre era in vacanza con la sua famiglia. Le condizioni del pilota sono subito apparse gravissime. Da quel tragico momento, sono trascorsi quasi sei anni ma, ancora oggi, non trapelano informazioni sulle sue attuali condizioni di salute. Il motivo? La famiglia di Michael Schumacher ha deciso di tenere proteggere il campione non divulgano alcuna informazioni sulla sua attuale vita.

Da anni, Michael Schumacher vive nella sua casa in Svizzere e sono solo poche le persone che possono fargli visita. Non tutte le persone che hanno conosciuto l’ex campione possono accedere nella sua dimora tra questi anche il suo ex compagno di squadra Rubens Barrichello. In una intervista al quotidiano Express, il brasiliano ha affermato che non ha mai incontrato Michael Schumacher dopo incidente perché la sua famiglia non voleva. Tuttavia il presidente della FIA, Jean Todt, è riuscito a fargli visita, ecco le sue parole.

Le parole di Jean Todt

Jean Todt ha affermato che l’ex campione continua a combattere:

“Posso solo dire che la sua famiglia si sta prendendo cura di lui e che continua a combattere”

Inoltre ha parlato di come il suo legame con l’ex campione di Formula Uno sia cambiato dopo l’incidente avvenuto nel 2013: