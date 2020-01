‘La sua faccia è irriconoscibile’ Rubate le foto di Michael Schumacher dopo l’incidente: vendute per 1 milione

Michael Schumacher paparazzato di nascosto da un fotografo anonimo. Gli scatti rubati venduti su internet per 1 milione di sterline

A seguito del gravissimo incidente sciistico nel Dicembre del 2013, la Famiglia di Michael Schumacher si è stretta nella riservatezza più assoluta affinchè il campione della Ferrari veniss tutelato dagli Sciacalli.

Ma secondo quanto riportato dal Daily Mirror un paparazzo anonimo avrebbe fotografato il ferrarista per poi mettere in vendita le foto ad una cifra da capogiro. Scopriamo di più.

Michael Schumacher, gli scatti rubati in vendita sul web

Come riportato sul celebre tabloid inglese, il 7 volte campione del mondo della Ferrari, è stato paparazzato da un anonimo fotografo nella sua Villa a Ginevra, mettendo in vendita gli scatti per 1 milione di Sterline, oltre 1 milione e mezzo di euro.

La famiglia di Michael Schumacher avrebbe immediatamente allertato le forze dell’ordine. I fatti in essere, sarebbero recenti e risalenti allo scorso anno. Dalla segnalazione però nessuna foto del campione è stata divulgata.

Schumacher, come sta oggi il campione di formula uno

Non si hanno molte notizie in merito allo stato di salute attuale del campione di Formula Uno, poche sono state le informazioni trapelata dalla Villa di Ginevra da parte della moglie Corrina.

In una recente intervista al Dottor Nicola Acciarri a Motorsport.it, lo specialista in neurochirurgia ha ipotizzato quelle che potrebbero essere le attuali condizioni di salute a seguito delle incidente avvenuto 7 anni fa.

In primis sottolineò che sicuramente ‘dobbiamo immaginare una persona diversa da quella che ricordiamo sulle piste’ e che c’è da aspettarsi un ‘quadro organico, muscolare e scheletrico molto cambiato e deteriorato’.

Il noto Neurochirurgo parla di una possibile ‘atrofia muscolare, alterazione dei tendini, osteoporosi e alterazioni anche organiche’.

Ciò che è certo è che Michael Schumacher è seguito e curato giornalmente da una equipe medica specializzata, che in questo oungo percorso riabilitativo stanno cercando di ridurre al minimo le conseguenze del trauma subito.