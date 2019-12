I fan di Michael Schumacher si sono sempre chiesti quali fossero le condizioni di salute del campione: ecco come sta veramente

Sono passati ormai 6 anni dal gravissimo incidente che il campione di formula Uno ha subito sulla propria pelle, parliamo appunto di Michael Schumacher. L’ex campione, come in molti sanno, qualche anno fa ha rischiato di perdere la vita, in un incidente con gli scii, rimanendo per circa sei mesi in uno stato di coma.

Michael Schumacher dopo l’incidente

Il bravissimo e amatissimo campione di Formula Uno, Michael Schumacher, dopo l’incidente pare si sia svegliato dal coma: oggi sembra, infatti, che le sue condizioni di salute siano nettamente migliorate. Michael infatti è stato spostato in una clinica specializzata e curate nella sua abitazione a Ginevra.

Nonostante i miglioramenti, la famiglia ha preferito tenere il più riservato possibile dei cambiamenti del campione. In realtà quello che molti non sanno è che Schumacher sembra essere vigile e cosciente, un indiscrezione che ha confermato poi Jean Todt, che passa molto tempo insieme a Michael.

Michael Schumacher come sta oggi

La famiglia del giovane campione però, nonostante il continuo sostegno dei fan, sembra ancora ad oggi, mantenere riservata le sue condizioni di salute. Pare però che in occasione del sesto anniversario dal tremendo incidente in montagna, alcune persone hanno creato una bellissima pagina social chiamata ” Keep Fighting Michael”, in omaggio per il fuoriclasse tedesco.

Un omaggio molto gradito sopratutto dalla moglie Corinne, che ha ringraziato i creatori e i fan della pagina con un messaggio:

“Le grandi cose cominciano da piccoli passi. Molte piccole particelle possono creare un enorme mosaico. Insieme siete più forti, e questo è esattamente il modo in cui le forze combinate del movimento ‘Keepfighting’ rendono più semplice dare coraggio agli altri”.

Non possiamo fare altro che sperare di rivederlo presto come un tempo raggiante e in pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali.