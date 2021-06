Leggenda tedesca della F1 Michael Schumacher è ricordato soprattutto per aver vinto cinque titoli consecutivi con la Ferrari.

La competitività di Schumi lo ha portato occasionalmente ad avere comportamenti antisportivi, in particolare a due scontri decisivi per il titolo.

La leggenda della Formula 1

Michael Schumacher ha subito lesioni che gli hanno cambiato la vita a seguito di un incidente sugli sci nel 2013.

Ora sono passati sette anni da quando Michael Schumacher è stato dimesso dall’ospedale di Grenoble dopo aver subito lesioni che gli hanno cambiato totalmente la vita.

La leggenda della Formula 1 in quell’occasione ha sbattuto la testa su una roccia mentre sciava fuori pista sulle Alpi francesi nel dicembre 2013. Con lui c’era anche suo figlio Mick, che all’epoca aveva solo 14 anni.

Subito il pilota è stato trasportato in aereo in ospedale e ha dovuto subire due interventi chirurgici mentre è stato posto in coma farmacologico per sei mesi per aiutare a ridurre il gonfiore del suo cervello.

Alla fine è stato trasferito in un altro ospedale dopo essere uscito dal coma nel 2014 e dopo 250 giorni gli è stato permesso di tornare nella sua casa sul Lago di Ginevra.

Poco si sa delle sue condizioni attuali, ma il suo ex capo alla Ferrari vede ancora il sette volte campione del mondo almeno due volte al mese.

Jean Todt ha dichiarato il mese scorso al Corriere della Serra:

“Non lo lascio solo. Lui, sua moglie Corinna, la famiglia – abbiamo fatto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto fa parte di noi e continua”.

In quell’occasione Jean Todd ha detto di aver visto Michael la settimana scorsa e che lo ha visto combattivo.

Il pilota leggenda della formula 1 ha avuto un terribile e sfortunato incidente, ma ha riferito Jean Todd, Schumacker ha una moglie incredibile accanto a lui, ha i suoi figli, le sue infermiere, e possiamo solo augurargli il meglio e augurare il meglio anche alla famiglia.

Al momento sappiamo che secondo la moglie di Schumacher, Corinna, gli aggiornamenti sulle condizioni della stella di F1 sono stati pochi e rari su richiesta del marito.

Ma c’è stata conferma che Schumacher è ancora in cura nella speranza che possa un giorno tornare a una vita più normale.

Mentre Schumacher continua sulla strada della guarigione, solo persone selezionate possono vederlo.