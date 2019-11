Michael Schumacher, le parole sulla vittoria della figlia ‘Ha polso e carattere’: la moglie rivela la conversazione privata sul futuro di Gina Maria

Michael Schumacher, emerge la conversazione privata con la moglie Corrina sulla figlia: ‘Quando me lo disse mi arrabbiai’

Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, il campione di Formula 1 rimasto vittima di un terribile incidente sciistico nel dicembre 2013 , si è concessa ad una intervista She’s Mercedes Magazine dopo il trionfo della loro ‘bambina’ Gina Maria, 22 anni, in una corsa di cavalli.

Al noto magazine locale, la moglie del campione di Formula 1, si è detta orgogliosa di sua figlia Maria Gina, con la quale condivide la grande passione per i cavalli.

Inoltre è emersa una conversazione privata tra lei e Michael Schumacher, che ad oggi sta lottando come un leone per rimettersi in sesto, risalente a sei anni prima, in cui il ferrarista aveva predetto che un giorno la loro figlia, sarebbe stata una grandissima fantina, molto più brava di sua madre Corrina:

‘Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto’

‘Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l’aveva intravisto’

Gina Maria, l’omaggio a Michael Schumacher commuove il mondo

Nelle ultime, la figlia dell’ex campione di Formula 1, ha emozionato tutti con il look sfoggiato in occasione della ‘Fiera Cavalli 2019’.

La 22enne ha infatti scelto non solo il tema della Ferrari ma ha indossato anche la storica tuta del padre. Ecco cosa ha rivelato Maria Gina in un’intervista:

‘Non avrei potuto scegliere altro tema che quello Ferrari per il mio costume’

‘Siamo in Italia, rappresento la famiglia Schumacher e la Ferrari è un mito’

