Corinna, la moglie di Michael Schumacher, parla di come sta davvero il campione dopo l’incidente e chiede il rispetto delle sue volontà

Dall’incidente di Meribel poco si sa sulle condizioni di Michael Schumacher, ora la moglie Corinne rivela perché non se ne parla e quali sono le sue condizioni di salute.

Micheal Schumacher, il terribile incidente di 6 anni fa

Sono passati già 6 anni dal terribile incidente che ha visto coinvolto il pluricampione del mondo di Formula 1 Micheal Schumacher, che tutti ricordano per i suoi 5 titoli con la Ferrari.

Schumacher infatti appassionato sciatore, il 29 dicembre 2013 durante una discesa a Meribel, sulle Alpi francesi aveva deciso con alcuni amici di seguire una pista non battuta che gli è risultata fatale.

Il campione dopo la prima operazione è stato per molti mesi in coma farmacologico in condizioni disperate a causa del trauma cranico subito nell’impatto sulle rocce ed in seguito trasferito a Ginevra per la lunghissima riabilitazione.

Delle sue condizioni non si sa molto, solo che l’equipe lo segue costantemente per le cure nella sua casa e la famiglia non lascia trapelare informazioni sulla sua salute.

Come sta davvero Schumacher?

Del campione soprannominato il Kaiser, ormai dal 2013 non si sa più nulla e il mistero sulle sue condizioni sta alimentando delle voci di presunti complotti per tenere segreta la situazione.

È la posizione dell‘ex manager di Schumi, Willi Weber, che accusa la moglie del campione di impedirgli di vedere Schumacher, come ha dichiarato al Koln Express:

“Mi piacerebbe sapere come sta e stringergli la mano, Corinne però me lo impedisce”

” probabilmente teme che renda pubblica la verità”

La moglie Corinna Betsch come riporta il sito insella, proprio sull’argomento avrebbe rilasciato un’intervista a She’s Mercedes Magazine nella quale parla delle condizioni attuali del marito.

“Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo, potete starne certi”.

Poi la donna sottolinea come non ci sia nulla “sotto” la mancanza di informazioni sulla salute del campione ma solo la voglia di rispettarne la volontà.

“Stiamo solo seguendo la volontà di mio marito, che vuole mantenere confidenziali le informazioni riguardo al suo stato di salute”.

Corinna infine si commuove lasciando trapelare tutto il dolore di una donna che ha visto cambiare tanto drasticamente la vita del marito: