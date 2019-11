Michael Schumacher e le sue condizioni di salute. Arriva lo sfogo del suo ex manager Willi Weber. La moglie Corrina mente sul suo stato?

Come è noto la famiglia del campione di Formula 1, Michael Schumacher, mantiene da sempre molto riservate le informazioni inerenti alle sue condizioni di salute, cercando a detta della moglie Corrina, di rispettare quelle che sono le volontà del pilota, come ha più volte ribadito nel corso delle poche interviste rilasciate.

Dopo l’ultimo ricovero all’Ospedale di Parigi dove si è intrattenuto per sottoporsi ad una cura sperimentale, arriva l’amaro sfogo del suo ex manager Willi Weber al noto giornale tedesco Express.de. Scopriamo di più.

Willi Weber, la moglie di Schumacher gli impedisce di rivedere il suo amico

Dopo il gravissimo incidente sciistico a Meribel nel 2013, rivela Willi Weber alla testata tedesca, la moglie del campione di Formula 1 rimasto gravemente lesionato, gli impedisce di vederlo. L’amaro sfogo dell’ex manager e amico del ferrarista:

‘So che Michael è rimasto ferito gravemente e nulla più’, non so se ha fatto progressi con la riabilitazione o altro’

poi aggiunge:

‘Mi piacerebbe molto rivederlo, stringergli la mano. Ma sua moglie Corinna non me lo permette’

Willi Weber, Corrina mente sulle condizioni di salute di Schumacher?

Probabilmente, continua Weber, la moglie Corrina teme che con una sua visita lui possa spifferare alla stampa la verità sulle sue reali condizioni di salute:

‘Ha paura che scopra la verità sulle sue condizioni e la riveli al pubblico’

In tal senso il manager di Schumacher allude al fatto che la moglie possa anche mentire sulle sue condizioni di salute, che potrebbero essere più o meno gravi di quanto ci è dovuto sapere.

Fermo restando che non ha alcun dubbio in merito al fatto che stia comunque lottando con tutte le sue forze per riuscire a mettersi in sesto, essendo un ‘combattente’ nato.