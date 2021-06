Michael Schumacher: chi è Corinna, moglie della leggenda della Formula 1

Sposata con Michael Schumacher da 26 anni, Corinna Betsch è una donna molto discreta.

Al capezzale del marito dal suo terribile incidente, avvenuto nel 2013, il suo silenzio incuriosisce tanto quanto infastidisce alcuni parenti e fan del pilota. Tuttavia, la donna del pilota sostiene il campione nella sua convalescenza preservandone la privacy.

Corinna Schumacher: un passato da amazzone

La donna che ha conquistato il cuore di una delle più amate leggende della Formula 1, Corinna Schumacher ha un passato da amazzone è stata una campionessa in numerose competizioni.

Il suo podio alla National Reining Horse Association dove ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei edizione 2010 è iscritto negli annali come uno dei più bei traguardi in rosa!

Tra loro, tutto è iniziato con amore a prima vista.

“Cercavo un senso nella mia vita, e l’ho trovato grazie a Corinna”

disse il pilota durante il Gala nel 2019, riferendosi a Corinna.

All’epoca, aveva già una relazione con un altro asso della guida tedesca, Heinz-Harald Frentzen. Il pilota professionista si innamorò del fascino di Michael Schumacher e la sposò nel 1995.

Madre devota e moglie premurosa, la donna ha sostenuto Michael Schumacher in ogni suo allenamento e non ha mancato di applaudirlo durante le sue numerose vittorie. Un vero e proprio ‘angelo custode’.

Secondo una fonte vicina alla coppia:

“Sua moglie è la migliore medicina per migliorare il suo stato di salute. Il supporto per i propri cari è uno dei migliori rimedi nel protocollo ospedaliero”.

Tuttavia nonostante il suo incrollabile sostegno al pilota, Corinna Schumacher continua ad essere bersaglio di indiscrezioni e critiche da parte dei fan, dei media, ma anche di alcuni vicini al suo compagno.

Più di una volta, l’ex campionessa europea è stata criticata per il suo silenzio. Per quanto riguarda la salute del marito, sembra pronta a tutto per aiutarlo a stare meglio.

Di recente si è parlato di Corinna perché ha messo in vendita molti dei loro beni per pagare le cure fornite a Michael Schumacher che costerebbe più di 50.000 euro al giorno.