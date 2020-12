Il regno dell’artista scomparso nel 2009 ha finalmente un nuovo proprietario, ecco la cifra esorbitante sborsata.

La residenza da sogno della pop star è rimasta vuota dal 2005 ad oggi, ecco il destino di Neverland.

Neverland, il controverso ‘regno’ di Jacko

Michael Jackson, l’indiscusso re del pop è scomparso il 25 giugno 2009 e la sua morte ha fatto parlare per anni come accaduto per la sua vita.

Un luogo legato profondamente alla sua storia sia in bene che in male è proprio Neverland, la tenuta da sogno nella California del Sud nei pressi di Los Olivos.

Si tratta di un ranch sviluppato su una superficie di 2.700 acri costruito da William Bone. La pop star ne era entrata in possesso nel 1987 ed aveva subito deciso che non sarebbe stata soltanto una residenza privata.

Parte del ranch infatti venne approntata in modo da diventare un parco tematico aperto al pubblico, in particolare ai bambini bisognosi e malati.

Chi è il nuovo proprietario miliardario?

Il nome del ranch che evoca il luogo da favola che ogni bambino sogna, si legò anche alla triste vicenda giudiziaria in cui venne coinvolto Jackson, accusato di presunti abusi su minori.

Anche dopo le assoluzioni risalenti al 2005 l’artista lasciò la residenza californiana: Neverland restò dunque disabitato.

Fino a questo anno, il 2020, che ha visto finalmente un acquirente per il ranch di Jacko.

Secondo quanto riporta Adnkronos l’uomo che ne è entrato in possesso per una cifra da capogiro sarebbe infatti un miliardario amico della pop star.

Si tratta di Ron Burkle un magnate che risulta proprietario della squadra di hockey della lega Nhl, i Pittsburgh Penguins.

Il patrimonio di Burkle ammonterebbe a circa 1.5 miliardi di dollari come riportato dalla nota rivista Forbes.

Di poco conto dunque per il miliardario saranno stati i ben 22 milioni di dollari sborsati per entrare in possesso della tenuta. Da quanto emerge la decisione dell’acquisto sarebbe stata presa quasi casualmente dal magnate durante un volo sopra Neverland.

Non si conosce ancora il destino che Burkle avrebbe scelto per Neverland ma pare che non lo avrebbe acquistato per viverci ma solamente come investimento.

Un investimento carico di storia recente ma conosciuta a livello mondiale, che sarà difficile slegare dal nome di Michael Jackson.