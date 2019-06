Michael Jackson, il raccapricciante dettaglio sul corpo senza vita: ‘Ne aveva tante’

Michael Jackson, dopo 10 anni dalla scomparsa del cantante emergono nuovi inquietanti dettagli riguardo la sua morte e lo stato del corpo

Ormai sono passati 10 anni da quando il famosissimo cantante Michael Jackson se n’è andato a causa di circostanze poco chiare. Anche il suo medico fu indagato, ad oggi la polizia ha rilasciato delle dichiarazioni sullo stato del corpo.

Le circostanze che hanno portato alla morte di Michael Jackson

Michael Jackson fu trovato senza vita la notte del 29 Giugno 2009. Dopo anni dalla scomparsa grazie al documentario “Killing Michael Jackson” emergono nuovi inquietanti dettagli sulla morte del re del pop.

Il cantante morì in circostante poco chiare, tanto che fu indagato addirittura il suo medico e condannato per omicidio colposo.

Ma le rivelazioni fatte dalla polizia portano alla luce nuovi dettagli non ancora resi noti. La morte di Michael fu attribuita ad un intossicazione di farmaci.

Ma il documentario pone particolare attenzione e cerca di spiegare perchè il cantante assumesse così tanti farmaci. Nella vicenda interviene Scott Smith, detective della polizia di Los Angeles.

La cosa che ha attirato immediatamente l’attenzione del detective una volta ritrovato il corpo senza vita del cantante, fu come fosse ricoperto di cicatrici e parzialmente calvo.

Il motivo delle cicatrici sul corpo di Michael

Il motivo per cui il cantante era parzialmente calvo risale al 1984, quando il cantante ebbe un ustione di secondo grado sulla testa avvenuta mentre stava girando uno spot pubblicitario per la Pepsi.

L’ustione gli provoco la caduta dei capelli, per questo motivo in pubblico era solito indossare parrucche.

Inoltre Jackson si sottopose a numerosi interventi per la ricostruzione dello scalpo che gli causarono molti dolori per questo Conrad Murray, il medico di Michael, gli prescrisse numerosi farmaci anche se in realtà non era qualificato a farlo.

Nel documentario emerge come gli antidolorifici abbiano avuto un ruolo essenziale nel far diminuire la salute del cantante portandolo poi alla morte.