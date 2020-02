Il cantante Michael Jackson fa ancora parlare dopo molti anni dalla sua morte. Ora emergono agghiaccianti particolari sulla sua condizione fisica.

Emergono gli inquietanti particolari sulla reale condizione fisica di Michael Jackson nel momento in cui morì, nel giugno 2009. Ecco cosa è emerso sul reale aspetto fisico del cantante.

La misteriosa morte del re del pop

Il 25 giugno 2009 il mondo è stato sconvolto da una notizia che non si aspettava: il re del pop Michael Jackson morì per un’iniezione letale di un potente mix di farmaci antidolorifici nella sua villa in California.

Un lungo processo portò infine alla condanna per omicidio il suo medico personale Conrad Murrey colpevole di aver iniettato al cantante una dose letale di Propofol.

Michael infatti, che soffriva di insonnia e di dolori cronici dovuti ai suoi molti interventi chirurgici faceva uso di sedativi e antidolorifici e quella mattina l’errore medico fu letale.

Sulla morte e sui momenti successivi dei soccorsi però ruotano ancora polemiche e

Qual era l’aspetto reale di Michael Jackson?

Ora emergono alcuni particolari emerso dopo l’autopsia eseguita sul corpo del cantante 50enne.

L’esame rivelò molti aspetti sconosciuti sulle condizioni fisiche del cantante, confermando che si era sottoposto a moltissimi interventi chirurgici.

Le sue spalle, fianchi e cosce risultavano pieni da segni di punture che evidenziavano l’uso smodato di iniezioni di antidolorifici.

Il suo corpo era notevolmente magro il che lascia pensare alle voci che lo davano soggetto al disturbo dell’anoressia.

Inoltre sul suo corpo erano presenti ecchimosi sulle gambe e sugli stinchi ed un taglio sulla schiena, forse dovuti a cadute pregresse.

Anche il viso di “Jacko” presentava particolari che colpiscono come le labbra, sopracciglia ed il cuoio capelluto tatuati.

Ciò era stato fatto probabilmente per coprire una zona in cui la perdita dei capelli era evidente e risaliva ad una bruciatura durante un concerto del passato.

Infine pare confermato come riporta anche viagginews che Michael fosse afferro da una malattia, la vitiligine poiché sul corpo vi erano macchie più scure e più chiare.

Tali particolari anche se possono apparire macabri contribuiscono a dar luce agli ultimi anni di vita di una delle star della musica più amata e contestata di sempre.