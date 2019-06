Lady Diana ‘Aveva una relazione segreta con Michael Jackson’: il retroscena scioccante

Michael Jackson non ha mai smentito la presunta attrazione nei confronti della Principessa Diana, ecco le parole della star americana

A distanza di anni emerge la verità sulla presunta attrazione tra Michael Jackson e Lady D.

Michael Jackson: l’incontro con Lady Diana

L’ex consorte del Principe Carlo oltre ad essere un’icona di eleganza e di stile per le donne di tutto il mondo amava anche divertirsi. La Principessa Diana aveva molte passioni e tra questa anche la musica e il suo cantante preferito era la star americana, Michael Jackson.

I due si incontrarono per la prima volta durante una delle tappe del concerto a Londra, nel lontano 1988. La Principessa Diana e suo marito decisero di presenziare all’evento e, prima che iniziasse il concerto, Lady D incontrò il cantante nel backstage. Durante l’incontro, gli ha chiesto di cantare la sua canzone preferita “Dirty Diana“. In un passata intervista rilasciata al Daily Mirror, subito dopo il tragico stradale in cui perse la vita la principessa, la popstar americana ha raccontato che quando gli è stata comunicata la notizia della morte di Diana è svenuto e ha dovuto annullare il concerto. Michael Jackson aggiunse che era una donna meravigliosa, con un grande cuore girava per il mondo per fare del bene ai bambini. I due si sentivano spesso e tra loro c’era un bel rapporto tanto da far pensare ad una relazione segreta.

Il loro rapporto

Durante l’intervista, la popstar americana non ha smentito i petegolezzi di allora sulla presunta attrazione con Lady Diana. Michael Jackson ha affermato infatti: