Michael Douglas, dopo il tumore la devastante morte: il lutto straziante che colpisce l’attore figlio d’arte di Kirk Douglas

Un gravissimo lutto ha colpito in queste ore il mondo del cinema. Una morte inaspettata che lascia via con se un vuoto incolmabile. Lo straziante lutto di Michael Douglas fa piangere il mondo

Un gravissimo lutto ha colpito in queste ultime ore il mondo del cinema. E’ volato via per sempre una delle leggende della cinematografia statunitense, il padre di Michael Douglas, Kirk Douglas.

Un lutto che ha lasciato dietro di se un vuoto incolmabile. A darne il triste annuncio il figlio del produttore sui social, in un lunghissimo e straziante addio.

Il dolore straziante di Michael Douglas sui social

Dopo il tumore alla gola, un’altro devastante dolore per l’attore statunitense, il quale ha dovuto salutare per sempre suo padre Kirk Douglas, scomparso ieri 5 Febbraio alla veneranda età di 103 anni.

Non si è mai pronti a lasciare andare via un genitore, qualsiasi sia la sua età. Il grido di dolore dell’attore sui social, fa piangere il mondo. Ecco cosa ha scritto:

‘È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro dei film, il cui impegno umanitario per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo’

poi ha proseguito, raccontando Kirk Douglas, come un padre, marito, nonno, suocero amorevole:

‘Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipote, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso’

e ancora, scrive Michel Douglas, parlando dell’eredità artistica lasciata al mondo per le future generazioni:

‘La vita di Kirk è stata ben vissuta e lascia un’eredità nel cinema che durerà per le generazioni a venire […] Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio’

conclude l’attore statunitense nel suo lungo addio sui social (l’articolo continua dopo la foto).

Kirk Douglas, vita e carriera

Classe 1916, Kirk Douglas è stata una vera e propria leggenda del cinema. Grande produttore e attore cinematografico, sino alla fine degli anni ’60 è stato protagonista di numerose pellicole, tra le quali ricordiamo Sotto le stelle di David Miller del 1962 e 20’000 leghe sotto i mari del 1954 di Richard Fleischer.

Nel 1981 viene investito dell’onore della Medaglia presidenziale della libertà da parte del Presidente Jimmy Carter.

Nel 1996 venne premiato con l’Oscar in onore della sua carriera. La sua ultima apparizione sul grande schermo è nel film Illusion, del 2004.

Buon Viaggio Kirk, che la terra le sia lieve!