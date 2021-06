Miami, crolla un palazzo di 12 piani: si temono decine di vittime

La tragedia è accaduta la notte scorsa a Surfside, vicino Miami. Non sono ancora chiare le cause del crollo.

Sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorritori, che stanno scavando tra le macerie.

Crollato un palazzo a Miami

Paura nella notte nella zona Surfside, vicino Miami, dove è crollato un palazzo residenziale di 12 piani.

Al momento non è chiaro il numero delle vittime, né dei feriti, ma potrebbero essere decine.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

Al momento un giovane è stato estratto vivo dalle macerie.

La polizia ha bloccato le strade e sul posto sono giunte diverse squadre di soccorso.

Notizia in aggiornamento.