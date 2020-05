Un inconsueto suggerimento arriva dall’attrice Sabrina Ferilli, membro della giuria del talent show “Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia”.

È partito in pompa magna Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia. Ieri sera, negli studi televisivi di Canale 5, si è registrata la prima puntata del nuovissimo show condotto da Maria De Filippi.

Un live show nuovo di zecca, all’insegna della beneficenza e dello solidarietà. Le vecchie glorie di Amici di Maria De Filippi, suddivise in due squadre composte da sei artisti, si sono sfidate per intrattenere il pubblico e raccogliere premi in denaro da devolvere alla Protezione Civile Italiana.

Per questa prima edizione di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia è stata selezionata una giuria di tutto rispetto, composta dal conduttore Gerry Scotti, lo showman e comico Giorgio Panariello, la ballerina Eleonora Abbagnato e l’attrice Sabrina Ferilli. Quest’ultima si è resa protagonista di un siparietto, tanto imbarazzante quanto piccante.

Amici Speciali, Sabrina Ferilli dà un curioso suggerimento a Maria De Filippi

Anche una stimata attrice come Sabrina Ferilli può incappare in una gaffe un po’ improbabile e divertente. La 55enne romana ha colto l’occasione per elargire un curioso consiglio alla regina di Canale 5.

Si sa, ognuno ha i propri riti scaramantici e portafortuna per andare avanti. E quello di Sabrina Ferilli sembra decisamente interessante. La brillante attrice italiana ha regalato a Maria De Filippi il classico cornetto portafortuna di colore rosso.

La conduttrice Mediaset lo ha sapientemente appuntato alla cintura dei pantaloni, ignorando però il consiglio elargito dall’attrice. Con una battuta facilmente equivocabile, La Ferilli ha esclamato così:

“Io avevo detto mettilo nelle mutande, ma lei niente!”

Sebbene il curioso suggerimento di Sabrina Ferilli sfugga un po’ alla logica, ha creato un doppio senso esilarante che ha sortito le fragorose risate dei presenti. Al di là dell’accostamento improbabile, il simpatico consiglio dell’attrice potrebbe risultare valido. Chissà.