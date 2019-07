Metropolitana di Londra, spruzzano gas lacrimogeno e svaniscono nel nulla. I passeggeri: “Pensavamo di non farcela”

Terrore alla metropolitana di Londra, dove due ragazzi spruzzano gas per divertirsi. Ora è caccia ai due ragazzi ripresi dalle telecamere

Quello che è accaduto nella metropolitana di Londra è sconvolgente tanto da ricordare un attacco terroristico. Invece ora si cercando due ragazzi che volevano solo fare una bravata (che gli costerà cara).

L’attacco con gas lacrimogeno nella metro

Una giornata tranquilla nel cuore della città piena di turisti e residenti, quando ad un certo punto in uno dei vagoni viene sprigionato del gas lacrimogeno.

Questo gas è stato spruzzato al termine di una lite tra alcuni ragazzi leggermente ubriachi, forse per difesa o come bravata nella bravata. La vicenda spaventosa, che ha portato i cittadini a pensare ad un attacco terroristico, è avvenuta alla Oxford Circus.

Pochi secondi dopo lo spruzzo ci sono stati degli episodi di panico e paura, tra tosse e difficoltà respiratorie:

“pensavamo di non farcela, non riuscivamo a respirare”

Nessuno dei presenti, per ora, non sembra aver riportato lesioni o conseguenze gravi per aver respirato tale sostanza. Un’ora dopo era ancora presente nell’aria e proprio un ragazzo racconta alla BBC:

“un trambusto spaventoso”

La ricerca dei due ragazzi nel cuore di Londra

Ora si cercano due ragazzi, come da frame delle immagini di video sorveglianza e conferma da parte dei testimoni. Questi frame sono stati diffusi per trovarli il prima possibile: due ragazzi sulla trentina bianchi – uno capelli scuri uno rossiccio – con jeans e T-shirt che scappano in tutta fretta.

Due persone che, come dicono i testimoni, sono entrati nel vagone barcollanti e non lucidi – così dopo che hanno spruzzato il gas, alcuni hanno subito segnalato il fatto alla Polizia. Ora gli inquirenti setacciano la città per scovarli e procedere con le conseguenze del caso.