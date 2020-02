Metro A di Roma, “È crollato tutto”: la testimonianza sul disastro della scala mobile

La Metro A di Roma nuovamente al centro delle notizie dopo che la scala mobile è sprofondata davanti agli occhi dei passeggeri del mattino.

Le testimonianze su quanto accaduto questa mattina sulla Metro A di Roma non sono per nulla rassicuranti. Ecco cosa è accaduto.

Scala mobile sprofondata davanti ai passeggeri

Come si evince anche sul Messaggero, la mattina a Roma non è iniziata nel migliore dei modi. La scala mobile della linea A è sprofondata.

Una delle testimonianze raccolte evidenzia:

“ho udito un forte rumore, poi l gradino della scala mobile è sprofondato davanti ai miei occhi”

Così Lidia Greco ha commentato quanto accaduto nella stazione Camillo, nel momento in cui si è trovata dinanzi al cedimento improvviso di uno dei gradini della scala mobile.

Nessun ferito, ma la donna sottolinea:

“ero insieme ad altre persone quando è avvenuto il cedimento. ho avuto paura , poi ho avvisato io stessa il personale della stazione che ha chiuso la scala”

Per fortuna infatti l’impianto è stato prontamente transennato al fine che alcuna persona possa passare da quel punto.

I guasti della Stazione Camillo

Non è una novita e non è il primo guasto in questa stazione, basta ricordare infatti quello del 28 gennaio quando è rimasta chiusa ben un’ora per un guasto tecnico sempre alle scale mobili.

Pochi giorni fa c’è stato il collaudo da parte di Atac che aveva confermato tramite una nota la funzionalità dell’impianto con esito positivo. È da verificare se l’incidente di cui sopra tratti dello stesso impianto collaudato o meno, ancora da confermare e comunicare.

Nel mentre i lavori continuano su Baldo e Barberini, mentre Cornelia dovrebbe riaprire durante i giorni di Pasqua.