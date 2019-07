Meteo, arrivano temporali violenti grandinate e nubifragi che interessano l’intero Paese: le previsioni per le prossime ore

Come sarà il meteo nelle prossime? Giunti alla fine di una settimana particolarmente calda e afosa in tutto il Paese, le previsioni meteo indicano per domani un generale rovesciamento trend settimanale. Le precipitazioni, infatti, saranno presenti sulla maggior parte delle regioni italiane, previste anche temporali violenti come abbiamo già ampiamente spiegato in questo articolo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per questo weekend.

Previsioni Meteo: Nord

Secondo quanto riportato dal sito Il Meteo, L‘Italia, dopo una lunga settimana con temperature alte in tutte le regioni dovrà fare i conti con il maltempo soprattutto nel weekend. Tra il pomeriggio e la serata di questo sabato è prevista un’intensa perturbazione atlantica che provocherà forti temporali. La presenza di aria molto calda al suolo tenderà a favorire infatti la risalita della stessa verso l’alto nelle zone dove l’alta pressione non riuscirà a impedire questo moto, si formeranno i cumulonembi ossia formazione nuvolose che preannunciano l’arrivo di un temporali o pioggia.

Un meteo non particolarmente gradevole già a partire dal Nord. In alcune regioni del nord le previsioni meteorologiche indicano diffusi rovesci, forti temporali e colpi di vento soprattutto in tarda serata da Piemonte e Lombardia verso Emilia e Triveneto. Ciò, ovviamente determinerà un brusco calo della temperature.

Temperature al centro e al Sud

Non ottima nemmeno la situazione meteo al centro. Le regioni centrali saranno infatti interessate da copiosi rovesci, soprattutto sul versante tirrenico in particolare in Toscana.

Le precipitazioni interesseranno principalmente Umbria, Toscana e Lazio.

Al sud invece, sono previsti in Campania sulla Lucania e sul Gargano. Le temperature saranno in generale in diminuzioni nella maggior parte della penisola ma in particolare al nord. In Puglia e Sicilia si toccheranno i 38°. Il caldo tornerà la prossima settimana.