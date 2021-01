Meteo, previsioni prossima settimana: torna il sereno, freddo ovunque

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni ci indicano l’allontanarsi del maltempo nonostante le fredde temperature.

Sarà una settimana all’insegna della stabilità anche se persisteranno temperature molto basse ovunque.

Ecco che tempo dovremo aspettarci per la prossima settimana a partire dal 18 gennaio 2021.

Le condizioni meteo della prossima settimana

Se nelle scorse settimane abbiamo avuto a che fare con ondate di maltempo che hanno portato neve e rovesci ovunque la prossima settimana ci darà un po’ di tregua.

Assisteremo infatti ad un graduale rialzo della pressione e contemporaneamente la perturbazione delle scorse settimane lascerà nostri cieli.

Da domani, lunedì 18 gennaio, avremo una situazione di sole quasi ovunque soprattutto al Nord e in Lazio, Umbria, Toscana e Campania.

Anche al Sud la situazione sarà in via di miglioramento, con poche piogge solo su Puglia, Calabria e Sicilia orientale e settentrionale in miglioramento già nel corso della giornata.

Anche per la giornata di martedì potremo aspettarci una situazione stabile con presenza di banchi di nebbia o nubi basse al Nord in particolare sulla Pianura Padana.

Nel corso delle ore saranno possibili nuvole anche su Sardegna, Toscana e Liguria con alcune leggere piogge in queste ultime zone.

Splende il sole nel resto d’Italia con esclusione del versante tirrenico e Sicilia occidentale.

Anche le temperature subiranno una graduale evoluzione verso l’alto, vediamo nel dettaglio cosa avverrà a partire da domani.

Previsioni: freddo ovunque ma situazione in cambiamento

Per quanto riguarda le temperature, la prossima settimana a partire da lunedì 18 gennaio vedrà la colonnina segnare ancora limiti inferiori alla norma.

Saranno infatti mattine molto fredde con gelate soprattutto al Nord ed in qualche zona del Centro.

Nel resto del Centro e al Sud comincerà un graduale innalzamento mentre un calo lieve si avrà nelle Isole.

Per quanto riguarda i venti che soffieranno da Nord a Sud saranno molto intensi mentre i mari si presenteranno mossi o anche molto mossi come riporta anche Fanpage.