Meteo, previsioni fino alla Befana: FREDDO E NUOVO CICLONE in arrivo

Ecco tutte le previsioni meteo per la settimana dell’Epifania. Neve e temperature polari, la situazione in Italia nel dettaglio.

Un fine settimana altalenante ed i prossimi giorni che vedranno le condizioni meteo via via peggiorare con freddo, piogge e ciclone un arrivo. Ecco zona per zona che tempo avremo in Italia la prossima settimana.

Meteo, previsioni fino alla Befana: freddo in aumento

La settimana che ci porterà al termine delle festività natalizie non sarà all’insegna del bel tempo.

Secondo le previsioni meteo infatti, l’Italia sarà investita da un’onda fredda nei prossimi giorni.

Nel fine settimana che volge al termine la situazione è stata altalenante e da lunedì 4 il freddo comincerà a farsi sentire prima sulla Liguria ed il Piemonte, investendo gradualmente tutta la Penisola e la Sardegna.

Saranno possibili infatti piogge fino a temporali localizzati e nevicate sopra i 2000 metri. Limite che scenderà sotto i 400/600 metri a partire da martedì 5 gennaio in alcune zone.

Maltempo generale in arrivo, le zone più colpite

Prima ancora dell’Epifania ad arrivare sarà un vortice ciclonico che porterà un netto peggioramento delle condizioni climatiche.

Le zone più colpite saranno quelle pianeggianti e collinari del Nord come riporta Il Meteo.

Anche il versante tirrenico sarà fortemente interessato dal maltempo.

Le Regioni in si potranno verificare nevicate anche a quote basse saranno l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio, l’Umbria e nuovamente il Nord-Ovest.

Come passeremo il giorno dell’Epifania? Mercoledì 6 purtroppo si avrà una mattinata di maltempo, con cielo coperto, piogge e nevicate sotto i 600 metri soprattutto in Piemonte, Nord Ovest e zone tirreniche.

Dal pomeriggio sarà però possibile qualche schiarita.

Da giovedì 7 e soprattutto venerdì 8 io maltempo si sposterà sulle Regioni Meridionali con rovesci ma sul Settentrione le cose non andranno meglio.

Una morsa fredda stringerà il Nord-Ovest con le temperature durante il giorno che precipiteranno sotto lo zero.

Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale.