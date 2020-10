Meteo, previsioni domenica 11 ottobre: pioggia e freddo ovunque

Tutte le previsioni per domenica 11 ottobre, maltempo imperversa su tutta la Penisola, in arrivo anche la neve. Ecco dove.

Domenica all’insegna del maltempo quella di domani 11 ottobre. Le previsioni danno anche neve in alcune zone del nostro Paese. Gli aggiornamenti.

Maltempo domenica 11 ottobre: piogge e raffiche di vento

L’ondata di maltempo che si abbatterà sulla Penisola nelle prossime ore pare ormai confermata. Domenica nera dunque in molte zone d’Italia a causa di un fenomeno proveniente dal Polo Nord che porterà venti, piogge e persino la neve.

Le raffiche di Bora nelle regioni del Nord Est arriveranno fino a 90 km/h abbattendosi soprattutto sulla Liguria Orientale, Bassa Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna.

Anche al Centro si presenterà una situazione di cattivo tempo soprattutto in Toscana, Lazio, Umbria e Nord delle Marche.

Al Sud invece la situazione sarà più serena con l’esclusione della Campania, interessata invece da perturbazioni in serata. Nel corso della settimana invece anche le Regioni Meridionali saranno interessate dal maltempo.

Previsioni meteo: temperature in calo con neve in alcune zone

Le previsioni meteo per domani 11 ottobre e per la prossima settimana non lasciano dubbi: vi sarà un netto calo delle temperature come riporta anche Fanpage.

Il brusco calo si noterà in maggior misura al Nord dove la colonnina dei termometri precipiterà anche di 10 gradi.

Sulle Alpi si avranno anche imbiancate di neve sopra i 700/900 metri in località turistiche quali Cortina D’Ampezzo, San Candido, Dobbiaco, San Martino di Castrozza e Livigno.

Questo calo delle temperature sarà dovuto anche ad un vortice ciclonico con origine nel Nord Italia, mentre al Centro soffieranno i venti del Maestrale.

La perturbazione di origine atlantica scenderà fino al Sud Italia nel corso di lunedì 12 ottobre

Il maltempo che già aveva flagellato la Penisola le scorse settimane aveva dato una apprezzata tregua ma ora proseguirà anche per i prossimi giorni causando forti venti e temporali.

Le giornate interessate da forti rovesci saranno mercoledì 14 e giovedì 15, mentre saranno possibili nevicate anche a bassa quota.