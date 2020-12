Meteo: neve in arrivo per le feste di Natale

I prossimi 27 e 28 dicembre, stando alle previsioni meteo, la neve dovrebbe arrivare abbondante, anche in pianura.

Stando al meteo, è in arrivo altra neve anche per le Alpi, già innevate da precedenti precipitazioni.

Una sciabolata artica

Stando alle previsioni meteo, per Natale potrebbe arrivare la neve. Infatti, a partire dal 25, il Nordest dell’Italia, potrebbe essere interessato dall’arrivo di una corrente di aria fredda, che porterà le temperature a calare bruscamente.

Un calo che potrebbe sfiorare anche i 10 gradi. Dunque, il freddo giungerà prima sugli Appennini e poi scenderà fino alla Pianura Padana, ma soltanto dopo il giorno di Santo Stefano. Possibili nevicate anche nelle metropoli del Nord Italia.

Gli osservatori meteo hanno avvistato, per l’ultima settimana del 2020, una sorta di sciabolata artica.

Qualche previsione

Fino al 24, la situazione meteo risulterà stabile in tutta la Penisola, con temperature di poco superiori alla media stagionale.

Poi, ci sarà un’inversione totale di tendenza. Il giorno di Natale, arriverà dal Polo Nord una corrente di aria gelida nel Nordest. Sarà presente anche la Bora, che soffierà fino a 100 chilometri orari. Il meteo peggiorerà, partendo da Nordest e fino al Centro Italia.

Non appena il freddo tenderà a placarsi, potrebbero arrivare le piogge. Non sono escluse nevicate anche in Emilia Romagna, più giù verso il Centro della Penisola. La perturbazione giungerà, poi, anche al Sud, toccando Campania, Calabria e Sicilia.

Gli esperti prevedono la caduta di oltre 10 centimetri di neve sulle città di Milano e Torino verso la fine della settimana, intorno al 28 dicembre. In questa data, infatti, arriverà una nuova perturbazione atlantica. La caduta o meno della neve sarà dovuta alla traiettoria che assumerà la perturbazione.

E’ in arrivo altra neve anche sulle Alpi fino al fondovalle. Aveva già nevicato a fine dicembre. I nuovi apporti nivometrici potrebbero superare anche 30-40cm a partire dai 500-800m.