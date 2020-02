Meteo, neve in arrivo in Italia: le città che saranno più colpite

Se in questi giorni il meteo sta mettendo in ginocchio l’Italia con il vento forte, nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di freddo e neve nella maggior parte delle Regioni: ecco dove.

È ufficiale, dopo il vento forte e le temperature gelide il meteo porterà anche la neve nella maggior parte delle Regioni italiane. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare.

Dal vento freddo alla neve

In questi giorni l’Italia è stata dapprima “accarezzata” da temperature quasi primaverili per poi essere colpita dalla furia del vento e delle basse temperature.

Numerosi gli incidenti in varie Regioni che hanno portato più di una persona all’ospedale per ferite più o meno gravi, a seguito di cadute di alberi o – per esempio – per una guaina del tetto che si è sradicata improvvisamente.

I professionisti del settore indicano quindi un possibile addio – per ora – alle temperature oltre la media stagionale e un ritorno all’inverno freddo. L’ondata del maltempo ha inizio oggi 5 febbraio per poi estendersi in varie Regioni anche domani giovedì 6 febbraio 2020.

Durante il week end è previsto un leggero miglioramento con il ritorno dell’alta pressione.

Neve a bassa quota in tutta Italia: le zone colpite dal maltempo

Nonostante il piacevole accenno di primavera, sino a domani giovedì 6 febbraio si potrà assistere all’arrivo della neve che raggiungerà la bassa quota. L’Italia dovrà quindi affrontare un brusco calo termico: come si evince da 3bMeteo la zona più colpita sarà la Sicilia e quella appeninica con bufere di vento e neve.

Dalla giornata di ieri le Alpi si sono imbiancate sino a bassa quota e la neve sta raggiungendo man mano le zone centrali e del sud. La perturbazione interesserà la Calabria ma anche zone come L’Aquila, Amatrice, Sulmona e Accumoli con neve sino a 200 metri.

Da giovedì 6 febbraio, sempre secondo gli esperti, ci potrebbe essere un leggero miglioramento che lascerà posto all’alta pressione e ad un week end tranquillo con il sole.

