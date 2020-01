Meteo, Italia tra pioggia e neve: le previsioni per il weekend

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana preannunciano freddo e neve che faranno diventare l’alta pressione dei giorni scorsi soltanto un ricordo.

Le ultime settimane sono state caratterizzate da un meteo statico senza molti spunti invernali.

Meteo: arrivano il freddo e la neve

Il meteo per il prossimo weekend preannuncia l’arrivo di un clima tipicamente invernale. Maltempo, freddo e neve caratterizzeranno le prossime ore.

Il Nordovest sarà il primo ad essere colpito dalla perturbazione già da questa notte, venerdì 17 gennaio. Piogge e nevicate non faranno mancare la loro presenza. Sabato, però, si prevede il tempo peggiore causato da un vortice di bassa pressione sul Mar Ligure. Questo porterà al Centro e al Nord nuvole e pioggia. Nevicherà a quote parzialmente basse, sui rilievi alpini Centro Orientali e sugli appennini settentrionali(500/700 metri). Pioverà anche in Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Non è escluso che piova anche sulle coste campane. In serata, le piogge si concentreranno principalmente su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Romagna e Marche, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Sulla restante parte della penisola si prevede un tempo più stabile.

Il tempo previsto per domenica

Domenica il vortice di bassa pressione si sposterà sull’Adriatico. Il tempo sarà caratterizzato da venti forti e tempo instabile in particolare su Marche, Abruzzo, Molise e sul Gargano. Qualche piovasco interesserà anche la Sardegna. La neve cadrà sui 900 metri. Sul Tirreno del Nord il tempo sarà privo da piogge ma ventoso. La prossima settimana inizierà proprio all’insegna delle temperature più basse e del vento.