Meteo: fine settimana bollente per l’Italia, 10 città a bollino rosso

Le previsioni meteo annunciano una nuova ondata di calore che interesserà l’Italia per il fine settimana. Saranno 10 le città a bollino rosso il prossimo venerdì.

Il meteo prevede temperature ben superiori ai 30 gradi anche se non sempre splenderà il sole.

10 città a bollino rosso

Le previsioni meteo preannunciano un fine settimana bollente per l’Italia. La colonnina di mercurio arriverà a toccare punte fino ai 40 gradi. Già da domani, le temperature già molto calde, potrebbero iniziare ad alzarsi.

L’afa toccherà il picco il prossimo venerdì 31 luglio, data in cui sono state dichiarate a bollino rosso 10 città italiane. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute ha applicato il bollino a: Bolzano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Perugia, Rieti, Frosinone.

Le previsioni nel dettaglio

Nel Nord Italia, per domani, giovedì 30 luglio, è previsto un cielo prevalentemente nuvoloso ma con delle schiarite. In serata, non mancheranno acquazzoni isolati. Nella città di Milano le massime sfioreranno i picchi di 34 gradi. A Torino la giornata sarà per lo più soleggiata, soltanto in serata potrebbero arrivare le piogge. Le massime si assesteranno attorno ai 35 gradi.

In Centro Italia, invece, si prevedono piogge isolate soltanto sull’Appennino. Per il resto ci sarà sole e caldo quasi ovunque. Firenze avrà una massima di 39 gradi (la minima sarà di 19) mentre Roma 37.

Anche al Sud qualche pioggia è prevista soltanto sull’Appenino. Per il resto, il sole ed il caldo caratterizzeranno il clima generale. Il cielo sarà particolarmente limpido. A Napoli le massime saranno attorno ai 34 gradi mentre a Palermo si assesteranno sui 33 gradi con una minima di 25.