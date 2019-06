Meteo, disastri in tutta Italia tra grandine e esondazioni: ora arriva il caldo africano

Il meteo segna giorni difficili dopo i disastri di queste ultime ore è in arrivo un picco di caldo africano notevole. Ecco cosa aspettarci i prossimi giorni

In queste ore si sono registrati molti disastri in tutta Italia e il meteo per la prossima settimana non sembra essere clemente. Vediamo insieme i dettagli.

Disastri meteo in tutta Italia

In queste ore è accaduto di tutto e sono stati registrati moltissimi disastri in tutte le Regioni italiane, tra esondazioni – temporali e violente grandinate.

Un esempio tra tutti lo può testimoniare l’Emilia Romagna che nel pomeriggio di ieri è stata investita da 72 mm di pioggia nonché grandine, con fortissime raffiche di vento.

Non ha pace neanche la provincia di Torino, con strade allagate a seguito di un forte nubifragio accompagnato da una grandinata e all’abbassamento repentino delle temperature. In Lombardia i fiumi sono esondati e la paura di queste ore non è ancora cessata, visto l’inizio incerto della giornata di oggi.

Ma la prossima settimana?

Le previsioni dal 24 giugno

Come si evince da 3B Meteo, la situazione per la prossima settimana non sarà ugualmente piacevole con l’arrivo del caldo africano che toccherà i 40° in quasi tutte le Regioni.

Da domani, 24 giugno, si noterà il ritorno dell’alta pressione che porterà una situazione di stabilità alimentando però una bolla d’aria in arrivo dal Sahara che investirà anche l’Italia.

Le regioni coinvolte sono quelle centro settentrionali, mentre al sud e sulle isole sono previsti nuovi temporali e maltempo soprattutto durante la prima parte della settimana.

Le temperature che si potranno registrare andranno dai 35° sino ai 38°, con qualche valore più basso al Sud.