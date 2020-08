Meteo di Ferragosto: afa e grande caldo in arrivo

Per il meteo di Ferragosto scatta l’allarme afa. Per il fine settimana, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova ondata di calore sull’Italia.

Le temperature roventi caratterizzano le previsioni meteo per il Ferragosto. Previste allerte rosse in alcune città.

Bollini rossi in molte città

Il meteo di Ferragosto prevede l’arrivo di una nuova ondata di caldo bollente. L’afa preoccupa il Ministero della Salute tanto che, quest’ultimo, ha deciso di emettere delle allerte con bollini rossi, in alcune città italiane. L’afa darà tregua soltanto sulle alpi e nelle zone pianeggianti del Nord Italia.

Il caldo sarà dovuto all’arrivo, già in queste ore, dell’anticiclone sub-tropicale. La colonnina di mercurio potrà raggiungere anche 40 gradi.

Per domani, 12 agosto, è previsto bollino arancione per le città di Roma, Rieti e Firenze a causa delle temperature elevate.

Come resistere all’afa

Il Ministero della Salute ha stilato il decalogo per sopravvivere al grande caldo. Una settimana in cui il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno molto alte.

L’aria fresca proveniente dall’Oceano Atlantico provocherà locali temporali pomeridiani ma soltanto sull’arco alpino. Per quanto riguarda le temperature, potrebbero superare i 36 gradi in Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia e parte della Pianura Padana. Si assesteranno attorno ai 32 gradi nel resto d’Italia.

Per quanto riguarda il Ferragosto, per il giorno 15 sono previste temperature calde ed afose. Le punte massime saranno di 43 gradi su Sicilia e Sardegna, al loro interno. In tutta Italia, i tassi di umidità potrebbero essere particolarmente elevati.

Isolati fenomeni temporaleschi si verificheranno il 16 sull’arco alpino. Nel resto d’Italia, il caldo afoso si farà sentire, e potrebbe essere opprimente, a causa dell’alta pressione africana.