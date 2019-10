Meteo: dopo giorni di caldo anomalo, tornano freddo e pioggia ad investire l’Italia. Anche il ponte di Ognissanti non promette niente di buono dal punto di vista metereologico.

Secondo le previsioni meteo, una perturbazione proveniente dalla Scandinavia sarà responsabile di un peggioramento già da martedì.

Meteo: le previsioni per lunedì

Che sia arrivato (finalmente) il momento di fare il cambio di stagione nei propri armadi? Secondo gli esperti sì. Dalla prossima settimana, infatti, arriverà l’autunno secondo gli esperti. Come si evince da 3BMeteo, il cambiamento climatico sarà dovuto principalmente ad una perturbazione proveniente dal Nord Europa, che scenderà anche in Italia, portando con se correnti fredde e nuvolosità.

Lunedì, 28 ottobre, si potrà godere, ancora per poco, del clima mite che ha caratterizzato tutto il mese di ottobre. In particolare, al Centro-Sud si sfioreranno i 27 gradi. Al Nord le temperature saranno più basse (intorno ai 23) a causa della nebbia. Un cambiamento sarà avvertibile soprattutto al nord, con banchi nuvolosi in arrivo. Sulla Sicilia, invece, la situazione sarà instabile. Nella scorse ore, infatti, l’isola è stata colpita da molte piogge.

Previsioni meteo per il ponte

Già da martedì 29 ottobre, si potrà riscontrare un notevole cambiamento climatico. Su ilMeteo.it si legge:

Dal nord Europa si sta avvicinando una saccatura ricolma d’aria fredda che investirà gradualmente l’Italia

Potrebbe arrivare persino la neve, oltre ai venti di Bora e ai temporali. Toscana e Marche saranno le prime ad essere colpite da venti e temperature in calo. La prima neve arriverà sulle vette più alte dell’arco alpino. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, soprattutto a Nord-Est subirà molto il maltempo.

La perturbazione giungerà al Sud attorno il 31 ottobre. Ad esserne colpite soprattutto alta Campania ed alta Puglia. Il clima generato dalle correnti artiche, ricoprirà gradualmente tutta la penisola.

Nel giorno di Ognissanti è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, che aprirà molto probabilmente la strada ad ulteriori fronti atlantici nei giorni successivi, anche di una certa intensità

Così si legge su 3BMeteo.it. La cautela, in questi casi, soprattutto per chi ha deciso di mettersi in viaggio, è d’obbligo.